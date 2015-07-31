Директорами "Укрспирта" и ГПЗКУ станут их нынешние и.о. руководителей - эксперт

18:02, 31 июля 2015
Агро
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Экономический эксперт Александр Крамаренко считает, что в результате конкурсов по назначению руководителей двух крупнейших агропромышленных госкорпораций ГП "Укрспирт" и  ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", наивысшие шансы возглавить предприятия имеют их действующие и.о. директоров Роман Иванюк и Борис Приходько. 

Об этом эксперт написал в своей авторской колонке.

"Наиболее вероятно, что оба они выйдут в "финал" соответствующих конкурсов, - Из каких соображений будут приниматься кадровые решения - в общем, понятно, если следовать здравому смыслу и экономической целесообразности", - отметил он.  

По мнению Крамаренко, "Кандидатура Романа Иванюка имеет сильные позитивные аргументы - компания ("Укрспирт" - Ред.)  выведена на рентабельную работу после долгих убыточных лет, сокращают просроченные кредиторскую и дебиторскую задолженности, разворачивается проект по производству биоэтанола на простаивающих спиртзаводах.  Так что если считать целью реформы, рентабельную работу госкомпании и ее предприватизационную подготовку, то наибольшие шансы есть действительно у Романюка", - рассуждает Крамаренко.

Также он считает, что "у Бориса Приходько весьма достойные шансы на победу - он их наращивает с каждой неделей успешной работы во главе нового менеджмента ГПЗКУ", и приводит цитату  советника министра АПК Алексея Зубрицкого, заявлявшего о том, что "Первым делом для нового директора ГПЗКУ будет поставлена задача максимизировать выполнение китайского контракта. Сейчас он выполняется намного лучше, чем в прошлом году - динамика позитивна".

Напомним,  26 июня 2015 г. Министерство аграрной политики Украины объявило конкурсный отбор на должности руководителей ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ГП "Укрспирт". 

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