Россия может запретить украинскую свинину

Об этом сообщает российская газета «Ведомости» от 3 августа со ссылкой на представителя службы Алексея Алексеенко.

По его словам, Россельхознадзор обеспокоен распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС) в приграничных с Россией украинских областях и эпидемией, вспыхнувшей на комбинате «Калита» в Киевской области. По данным Национальной мясной ассоциации (НМА), только в июле 2015 г. выявлено 12 случаев АЧС в Украине. Пока Россельхознадзор оценивает ситуацию, добавил Алексеенко.

Издание сообщает, что российские производители свинины требуют закрыть границу. В частности, 20 июля они написали соответствующее письмо на имя министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.

По данным Госветфитослужбы, всего с 2012 года в Украине зарегистрировано 32 случая АЧС, из которых 16 – в дикой фауне.

31 июля агрокомбинат «Калита», на котором была выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС), заявил о полном выполнении всех мер биологической защиты, при этом считает одной из причин возникновения вируса на предприятии недостаточность превентивных мер со стороны государства.