Уничтожать санкционные продукты будут по всей России - СМИ

Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

«Правительство утвердило правила уничтожения санкционных продуктов, ввезенных в Россию. Уничтожение обнаруженных товаров должно проводиться сразу после изъятия», - говорится в документе.

Как отмечает издание, уничтожение запрещенного к ввозу продовольствия может проводиться любым способом, предусмотренным законодательством, при этом ликвидация изъятых продуктов производится вне зависимости от того, установлено или нет, кому они принадлежат или кто организовал их провоз.

Решение об изъятии и ликвидации будут принимать уполномоченные представители ФТС, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

«Проверять будут склады всех ритейлеров, ответственным назначен Роспотребнадзор»,- утверждают в Роспотребнадзоре и Минсельхозе.

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Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов сообщил, что ведомство будет проверять продукцию на границе, на складах временного хранения и в качестве эксперта участвовать в проверках общепита и ритейлера.

Сами ритейлеры уверяют, что все товары, попавшие под запрет, уже давно распроданы.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию России продуктов, попавших под эмбарго.

Он начнет действовать с 6 августа.