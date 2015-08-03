Украина может увеличить годовой экспорт зерна до 36 миллионов тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует увеличение объема экспорта зерновых культур из Украины в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 – июнь 2016) до 36 млн тонн с 34,6 млн тонн, поставленных на внешние рынки в прошлом МГ.

Об этом на брифинге заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

«Экспорт мы хотим увеличить. У нас предварительная информация: хотим сделать не 34,6 (миллионов тонн – УНИАН), хотим выйти на 36 миллионов», - сказал Павленко.

По его словам, увеличение экспорта будет обусловлено снижением потребления зерновых внутри страны, а также большими переходящими запасами зерна.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна в текущем маркетинговом году (июль 2015 года – июнь 2016 года) на уровне 34-37 млн тонн.

По последним данным, Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине на уровне 59 млн тонн.

В начале июля пресс-служба Минагропрода сообщала, что украинские аграрии, по предварительным данным, экспортировали рекордные для страны 34,8 млн тонн зерна по результатам завершившегося маркетингового года (МГ, июль 2014 года – июнь 2015 года).

По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.