Кабмин из-за африканской чумы разрешил проверки свиноводческих предприятий

В связи с недавней вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) на агрокомбинате "Калита" в Киевской области, Кабинет министров разрешил Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе осуществление проверок предприятий свиноводческой отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

«Сегодня поручение дано. Есть решение Кабмина и, в случае необходимости, проверки можно проводить. С сегодняшнего дня санитары уже могут юридически иметь доступ ко всем предприятиям», - сказал Павленко.

При этом, отвечая на вопрос о возможном запрете на поставки свинины из Украины, министр отметил, что это не будет катастрофой для отечественных животноводов из-за небольших объемов экспорта. Павленко также подчеркнул, что говорить о возможности запрета на экспорт зерна, которое может быть переносчиком вируса АЧС, также пока рано.

«Я бы не делал сейчас никаких фатальных заявлений. Это (вспышки АЧС в Украине – УНИАН) является контролируемым… Службы работают в штатном режиме. Мы причин для паники не видим совсем никаких», - резюмировал Павленко.

Как сообщал УНИАН, 28 июля специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины выявили вирус африканской чумы свиней на агрокомбинате «Калита» (Броварской район Киевской области).

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По предварительным данным Госветфитослужбы, причиной возникновения болезни стало нарушение ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней.

По состоянию на 28 июля «Калита» содержала более 60 тыс. свиней, которые в соответствии с инструкцией по профилактике и борьбе с АЧС подлежат умерщвлению и сжиганию в кратчайшие сроки.

Сегодня, 3 августа, в российских СМИ появилась информация, что Россельхознадзор может полностью запретить импорт украинской свинины из-за распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) в приграничных с Россией украинских областях и эпидемией, вспыхнувшей на агрокомбинате «Калита».

По данным Государственной фискальной службы, в первом полугодии текущего года Украина экспортировала за рубеж 14,7 тыс. тонн свинины на общую сумму 29,7 млн долл. Большая часть этого экспорта, а именно 96%, по данным фискалов, была поставлена в Российскую Федерацию.