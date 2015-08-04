Урожайность подсолнечника в Украине может вырасти в этом году

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует валовый сбор подсолнечника в Украине в 2015 году на уровне 10,3 млн тонн, что немного превышает показатель прошлого года, когда в стране было собрано 10,1 млн тонн данной культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказала руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Мы считаем, что урожайность составит где-то 20,1 центнера с гектара и валовый сбор – это 10,3 миллиона тонн», - сказала Адаменко.

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При этом она отметила, что несмотря на некоторое снижение посевных площадей под подсолнечником - до 5 млн га с 5,2 млн га в 2014 году, стабильность уровня валового сбора данной культуры будет обеспечена повышением ее урожайности.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, валовой сбор подсолнечника в 2014 году сократился на 7,7% по сравнению с 2013 годом – до 10,1 млн тонн.