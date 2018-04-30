Чем грозит Украине африканская чума

Специалисты Государственной ветеринарной фитосанитарной службы (Госветфитослужба) на прошлой неделе диагностировали на одном из крупнейших в стране свиноводческом комплексе – агрокомбинате «Калита» - у погибших животных вирус Африканской чумы свиней (АЧС).

Данное заболевание является безопасным для здоровья человека, но смертельным для свиней. Вакцины от АЧС до настоящего времени не разработаны, лечение - запрещено. В случае выявления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного поголовья, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 2 км от него. Больные и контактировавшие с ними животные также подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

Именно такая судьба ожидала более 60 тысяч свиней, находившихся на агрокомбинате «Калита» на начало прошлой недели. По предварительным оценкам, только прямые убытки агропредприятия от уничтожения животных составят около 200 млн грн, не говоря уже о недополученной прибыли, затратах на проведение полной дезинфекции комплекса и восстановление поголовья.

Неминуемые последствия

По словам председателя правления «Калиты» Юрия Жихарева, до выявления заболевания агрокомбинат еженедельно реализовывал около 2,5 тыс. свиней на убой. Эксперты уверяют, что уход с рынка такого крупного поставщика приведет к возникновению дефицита и росту цен на свиноводческую продукцию.

«Ситуация на «Калите» в любом случае скажется на рынке свинины. С рынка уходит крупный стабильный поставщик - один из 4 крупнейших комплексов Украины. Точно прогнозировать возможный рост цен сложно, ведь стоимость свинины уже сейчас достаточно высокая, и многое зависит от спроса. Но, как правило, при возникновении дополнительного дефицита рынок реагирует моментально ростом цен на 10-12%», - рассказал УНИАН на правах анонимности топ-менеджер одного из украинских агрохолдингов.

Вместе с тем, выявление столь крупного очага АЧС, скорее всего, приведет к запрету на экспорт отечественной свиноводческой продукции. По данным Государственной фискальной службы, в первом полугодии текущего года Украина экспортировала за рубеж 14,7 тыс. тонн свинины на общую сумму 29,7 млн долл. Большая часть этого экспорта, а именно 96%, по данным фискалов, была поставлена в Российскую Федерацию, где уже заговорили о возможном запрете на ввоз украинской продукции. В то же время, по словам заместителя главы Госветфитослужбы Александра Вержиховского, пока прямых запретов на поставку свинины не было, но вероятность их введения высока.

«Международное эпизоотическое бюро рекомендует некоторые действия по ограничению экспорта с неблагополучной зоны или страны. Мы так же адекватно реагируем на подобные случаи в других странах», - отметил Вержиховский.

Впрочем, по мнению президента Ассоциации свиноводов Украины (АСУ) Артура Лозы, вследствие запрета на экспорт украинской свинины данная продукция пойдет на отечественный рынок, что позволит несколько компенсировать уход с него «Калиты» и минимизировать рост цен. При этом ограничения на ввоз украинской свинины, учитывая небольшие объемы экспорта и привлекательность внутреннего рынка, вряд ли окажут существенное негативное влияние на отечественных животноводов. Намного более опасным, по словам опрошенных УНИАН экспертов, может стать запрет на экспорт из Украины зерна, в частности кукурузы, которая может являться переносчиком вируса африканской чумы свиней.

«По сравнению с запретом экспорта свинины, существуют куда более значимые риски, связанные с возможным запретом на вывоз из Украины зерновой продукции. В частности, есть риски запрета на экспорт кукурузы, которая может быть естественным природным носителем вируса», - говорит Лоза.

Учитывая, что наша страна входит в тройку крупнейших поставщиков данной культуры в мире, запрет на экспорт украинской кукурузы окажет влияние и на украинский, и на мировой рынок. По данным ГФС, только за первое полугодие текущего года Украина экспортировала более 12 млн тонн кукурузы на общую сумму свыше 1,94 млрд долл. Поэтому запрет на экспорт данной продукции может стать проблемой не только для украинского агропромышленного комплекса, но и для экономики страны в целом.

Перевод стрелок

По словам экспертов, вероятность такого развития событий во многом будет зависеть от дальнейшего распространения вируса. Лоза считает, что эффективность борьбы с эпидемией напрямую связана с действиями Госветфитослужбы.

«Сейчас прогнозировать возможность дальнейшего распространения очень сложно, многое зависит от эффективности карантинных мероприятий, которые будут приниматься», - подчеркнул Лоза.

Впрочем, в Минагропроде уверяют, что ситуация контролируемая и причин для паники нет. При этом глава ведомства Алексей Павленко отмечает, что говорить о возможном запрете на экспорт зерна из Украины преждевременно.

«Я бы не делал сейчас никаких фатальных заявлений. Это (вспышки АЧС в Украине – УНИАН) является контролируемым. Службы работают в штатном режиме. Мы причин для паники не видим совсем никаких», - заявил Павленко.

Следует отметить, что впервые заболевание африканской чумы свиней в Украине зафиксировали в 2012 году, и с тех пор на территории страны было выявлено 32 случая АЧС. Однако ранее они фиксировались в дикой природе или хозяйствах населения, заражение свиней в столь крупном свинокомплексе произошло впервые.

По предварительным данным Госветфитослужбы, причиной возникновения заболевания на агрокомбинате стало нарушение ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней. Однако в самой «Калите» уже успели заявить, что выполняли все необходимые меры биологической защиты, попутно обвинив в распространении болезни саму Госветфитослужбу. По словам Жихарева, в условиях эпидемии АЧС в стране государство предпринимает меры лишь по локализации очагов, не действуя при этом превентивно.

«У нас - эпидемия африканской чумы свиней в стране. И какие превентивные меры предпринимаются в государстве? С места, на котором я сижу, я не вижу никаких превентивных мер», - сказал председатель правления агрокомбината.

В компании отмечают, что в европейских странах уже есть государственные отработанные планы действий по недопущению и профилактике распространения АЧС, которые предусматривают масштабное уничтожение диких кабанов и запрет на содержание свиней в частных домохозяйствах. По словам Жихарева, аналогичный план по предотвращению АЧС должен быть принят и в Украине по примеру стран, справившихся с данной проблемой. В противном случае судьба «Калиты» может ожидать и другие отечественные предприятия.

«Без такой программы мы закончим локализацией и устранением последствий на всех свинокомплексах Украины», - подчеркнул он.

Избежать пандемии

Как заявил Вержиховский после выявления АЧС на «Калите», Госветфитослужба предпринимает все необходимые меры, дабы не допустить дальнейшего распространения вируса. В частности, на прилегающих к очагу основных и полевых дорогах установлены посты дезинфекции. При этом правительство уже разрешило проводить проверки предприятий свиноводческого комплекса и выделило для борьбы с эпидемией около 45 млн грн. По словам Вержиховского, эти деньги будут направлены на дезинфекционные средства, средства диагностики, спецодежду, на оплату работ и т.д.

В то же время, в Госветфитослужбе не снимают с себя ответственности за распространение вируса АЧС в Украине и признают возможность некоторых недоработок в вопросе депопуляции диких кабанов, которые зачастую являются переносчиками вируса.

«В прошлом году мы не дожали с диким кабаном. Нужно было депопулировать его максимально больше. Теперь вирус набрал критической массы», - признался Вержиховский.

По его словам, в ведомстве намерены исправить эту недоработку, поэтому в ближайшее время может быть принято решение о депопуляции диких кабанов в 5 областях страны - Киевской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Житомирской.

Впрочем, эксперты «Центра повышения эффективности в животноводстве» уверены, что этих мер недостаточно для предотвращения эпидемии АЧС в стране. По словам специалистов, АЧС на «Калите» была установлена уже после массовой гибели животных, а, учитывая, что инкубационный период у заболевания составляет около 14 дней, то больные животные могли реализовываться на другие фермы и мясоперерабатывающие предприятия.

Возможность реализации зараженной свинины своим контрагентам до момента выявления вируса не исключают и на самом комбинате. «Сказать, что это – невозможно, я не могу. Я думаю, что все возможно», - отметил Жихарев.

Он отказался озвучить, куда поставлялась данная продукция, подчеркнув, что вся информация о поставках свинины контрагентам «Калиты» за последнее время была передана в «соответствующие службы».

Таким образом, вероятность появления зараженной свинины или продуктов из нее на полках магазинов и, в конечном итоге, на столах украинцев, к сожалению, нельзя назвать призрачной. И хотя, как уже было сказано выше, такая продукция не может навредить человеку, ее распространение несет дополнительную угрозу возникновения новых очагов АЧС. Например, в случае попадания пищевых отходов в корм свиньям.

Поэтому, как отмечают в «Центре повышения эффективности в животноводстве», действия властей по предотвращению АЧС должны быть намного жестче. По словам специалистов центра, распространение вируса наиболее вероятно через животных, выращиваемых в хозяйствах населения. Поэтому, в первую очередь, должны быть предприняты меры по уничтожению свиней в 3-20 км от выявленного очага АЧС. Как уверяют эксперты, такие мероприятия, хоть и являются мало популярными среди населения, позволяли бы локализовать вспышки АЧС в других странах, в частности в РФ, Испании, Португалии и Франции. По мнению экспертов, только такие действия, наряду с масштабной депопуляцией кабанов в дикой природе, смогут если не устранить вероятность дальнейшего распространения Африканской чумы свиней в Украине, то хотя бы минимизировать ее.

Виктор Нагорский (УНИАН)