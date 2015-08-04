Россия может расширить продовольственное эмбарго на новые страны – Медведев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал на заседании российского правительства.

"Судя по информации, которой мы располагаем, целый ряд стран, в отношении которых эти санкции не распространялись, ввели ответные меры. По заявлениям представителей Евросоюза, во всяком случае, если судить. Нужно проработать этот вопрос и в случае, если действительно такие решения приняты, подготовить обращение к президенту о дополнении указа дополнительным количеством стран, которые такие решения в отношении Российской Федерации поддерживают", - сказал Медведев.

Он отметил, что речь идет о странах, которые ранее не поддерживали санкции против России, и, соответственно, на которые не распространялись ответные меры РФ.

"Просил бы Министерство сельского хозяйства и аппарат правительства этот вопрос прояснить окончательно и в случае необходимости подготовить обращение правительства об изменении в те акты, которые мы принимали, и предложения по дополнению указа президента», - подчеркнул Медведев.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции Евросоюза в отношении России.

"Страны-кандидаты (в члены ЕС - УНИАН) Черногория и Албания, а также члены Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, а также Украина присоединяются к этому заявлению. Они обеспечат соответствие их национальной политики решением Совета", - говорится в сообщении.

Также в пресс-релизе отмечается, что ЕС принял к сведению обязательства стран и приветствует его.

Как известно, Совет ЕС официально принял решение продлить экономические санкции в отношении России до 31 января 2016 года.

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Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.