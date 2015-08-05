На Киевщине открыли уголовное производство по факту нарушения правил на агрокомбинате, где выявили АЧС
Вержиховский также сообщил, что на сегодняшний день на «Калите» продолжается уничтожение зараженного поголовья.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения ветеринарных правил на агрокомбинате «Калита» в Киевской области, где на прошлой неделе была выявлена вспышка африканской чумы свиней.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Александр Вержиховский.
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«В Едином реестре досудебных дел сейчас зарегистрировано уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины – это нарушение ветеринарных правил», – сказал Вержиховский.
При этом он затруднился ответить на вопрос, к кому конкретно может быть применена санкция по данной статье, отметив, что данный вопрос находится в компетенции следственной группы, которая расследует вспышку АЧС на комбинате.
Вержиховский также сообщил, что на сегодняшний день на «Калите» продолжается уничтожение зараженного поголовья. Так, на вечер вторника, 4 августа, на свинокомплексе уже было убито и сожжено почти 37 тыс. свиней из более чем 60 тыс. находившихся на «Калите» к моменту выявления АЧС.
Замглавы Госветфитослужбы также сообщил, что решение вопроса о выплате компенсации предприятию за уничтожение свиней будет зависеть от результатов расследования.
«Если будет доказана вина субъекта, что они не обезопасили свое хозяйство, то никаких компенсаций не будет», - сказал Вержиховский.
Как сообщал УНИАН, 28 июля специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины выявили вирус африканской чумы свиней на агрокомбинате «Калита» (Броварской район Киевской области).
По предварительным данным Госветфитослужбы, причиной возникновения болезни стало нарушение ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней.
По состоянию на 28 июля «Калита» содержала более 60 тыс. свиней, которые в соответствии с инструкцией по профилактике и борьбе с АЧС подлежат умерщвлению и сжиганию в кратчайшие сроки. По предварительным оценкам, прямые убытки предприятия из-за вспышки вируса составят около 200 млн грн.
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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.
По данным Госветфитослужбы, всего с 2012 года в Украине зарегистрировано 32 случая АЧС, из которых 16 – в дикой фауне.