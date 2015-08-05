На Киевщине открыли уголовное производство по факту нарушения правил на агрокомбинате, где выявили АЧС

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения ветеринарных правил на агрокомбинате «Калита» в Киевской области, где на прошлой неделе была выявлена вспышка африканской чумы свиней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Александр Вержиховский.

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«В Едином реестре досудебных дел сейчас зарегистрировано уголовное производство по статье 291 Уголовного кодекса Украины – это нарушение ветеринарных правил», – сказал Вержиховский.

При этом он затруднился ответить на вопрос, к кому конкретно может быть применена санкция по данной статье, отметив, что данный вопрос находится в компетенции следственной группы, которая расследует вспышку АЧС на комбинате.

Вержиховский также сообщил, что на сегодняшний день на «Калите» продолжается уничтожение зараженного поголовья. Так, на вечер вторника, 4 августа, на свинокомплексе уже было убито и сожжено почти 37 тыс. свиней из более чем 60 тыс. находившихся на «Калите» к моменту выявления АЧС.

Замглавы Госветфитослужбы также сообщил, что решение вопроса о выплате компенсации предприятию за уничтожение свиней будет зависеть от результатов расследования.

«Если будет доказана вина субъекта, что они не обезопасили свое хозяйство, то никаких компенсаций не будет», - сказал Вержиховский.

Как сообщал УНИАН, 28 июля специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины выявили вирус африканской чумы свиней на агрокомбинате «Калита» (Броварской район Киевской области).

По предварительным данным Госветфитослужбы, причиной возникновения болезни стало нарушение ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней.

По состоянию на 28 июля «Калита» содержала более 60 тыс. свиней, которые в соответствии с инструкцией по профилактике и борьбе с АЧС подлежат умерщвлению и сжиганию в кратчайшие сроки. По предварительным оценкам, прямые убытки предприятия из-за вспышки вируса составят около 200 млн грн.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.

По данным Госветфитослужбы, всего с 2012 года в Украине зарегистрировано 32 случая АЧС, из которых 16 – в дикой фауне.