Российская таможня блокирует поставки украинской соли

Государственное предприятие «Артемсоль» заявляет о блокировании российскими таможенниками более 100 вагонов с продукцией компании в связи с усилением контроля украинских товаров.

Как сообщила УНИАН пресс-служба госпредприятия, вагоны с солью для промышленной переработки, следующие в РФ, задержаны на таможне с 17 июля.

При этом в компании отмечают, что за этот период, после получения экспертных заключений российской таможни, некоторые вагоны с солью прошли контроль и отправились далее адресату. В то же время, 6 вагонов с солью вернули на предприятие, из-за чего «Артемсоль» понесла убытки.

«На данный момент, руководство предприятия принимает меры для скорейшего разрешения ситуации: с задержкой вагонов с продукцией ГП «Артемсоль» на таможне РФ и компенсацией убытков за вернувшиеся вагоны», - говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркивают, что вся ее продукция всегда сопровождается документацией, которая подтверждает ее качество.

Читайте такжеРоссия готовится ввести продовольственное эмбарго против Украины и еще шести странКак сообщал УНИАН, в январе текущего года Роспотребнадзор ввел запрет на поставки пищевой соли производства украинского предприятия «Артемсоль» на территорию РФ. При этом в «Артемсоли» утверждают, что на сегодняшний день официальных документов, подтверждающих выдвинутые обвинения в несоответствии стандартов, предприятию не предъявлены.

В 2014 году «Артемсоль» поставила на территорию РФ более 60% произведенной продукции.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Артемсоль» (Донецкая область) - крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Предприятие основано в 1881 году. Производственная мощность «Артемсоли» составляет 7 млн тонн в год. Численность сотрудников - более 3 тыс. человек. Продукция предприятия экспортируется в 22 страны мира.