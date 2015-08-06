В России решили пока не расширять список продовольственного эмбарго, чтобы не было паники

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам глава Минсельхоза России Александр Ткачев.

«Мы думаем (о расширении списка запрещенных продуктов – УНИАН), поступают многие предложения из разных ассоциаций, союзов, кабинетов власти. Я склонен к тому, что мы десять раз все подсчитаем, а потом примем решение», - сказал Ткачев.

По его словам, на кону продовольственная безопасность, и «мы не сможем забрать с рынка товары, чтобы посеять панику, дефицит и рост цены».

Ткачев сказал, что расширение списка запрещённых к ввозу товаров может произойти, если будет возможность их заместить за счет своего производства, в противном случае нужно «выдержать время и заместить импорт на отечественное производство».

Ткачев заявил, что будет эволюционный подход.

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При этом он считает, что не стоит ожидать «резкого, непрогнозируемого» скачка на продукты в РФ после начала уничтожения продуктов, внесенных в список запрещенных.

По его словам, такие действия являются «мировым опытом» и снизят объемы контрабанды в Россию, помогут российским производителям.

Как сообщал УНИАН, 4 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия прорабатывает вопрос расширения продовольственного эмбарго на новые страны.

«Судя по информации, которой мы располагаем, целый ряд стран, в отношении которых эти санкции не распространялись, ввели ответные меры. Нужно проработать этот вопрос и в случае, если действительно такие решения приняты, подготовить обращение к президенту о дополнении указа дополнительным количеством стран, которые такие решения в отношении Российской Федерации поддерживают», - сказал Медведев.

29 июля сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции Евросоюза в отношении России.

Как известно, Совет ЕС официально принял решение продлить экономические санкции в отношении России до 31 января 2016 года.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.