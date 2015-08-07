Россия задерживает лишь пятую часть санкционных продуктов - СМИ

Об этом свидетельствуют аналитические данные Россельхознадзора, передает газета "Известия".

Стало известно, что приостановить получается лишь небольшую долю контрабанды, ввозимой из стран Таможенного союза Евро-Азиатского экономического союза (ЕАЭС).

Дело в том, что на административных границах с такими государствами нет таможенного контроля — проверки проводят только посты Россельхознадзора, которых не слишком много: шесть на границе с Беларусью, 35 — с Казахстаном.

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Поэтому нарушители ищут бесконтрольные проселочные дороги: даже те, кого разворачивают, нередко находят объездные пути и всё равно ввозят западное продовольствие в Россию.

В свою очередь Россельхознадзор планирует увеличить количество досмотровых постов у административных границ, однако до того ведомство проведет исследование торговых потоков из Казахстана и Беларуси.

7 августа 2014 года Россия ввела запрет на поставки ряда товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. 31 июля текущего года правительство России утвердило процедуру уничтожения незаконно ввезенных в страну санкционных продуктов. Согласно документу, уничтожение "проводится любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды".