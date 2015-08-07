Еврокомиссия продлила поддержку производителей овощей и фруктов, попавших под санкции РФ

Соответствующее решение принято в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН. В Еврокомиссии отметили, что сегодняшнее решение стало реакцией на решение России продлить свои ограничительные меры еще на 12 месяцев.

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В этой связи европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Фил Хоган сказал: "Значительные действия, совершенные на сегодняшний день Европейским Союзом, продемонстрировали солидарность ЕС с фермерами, которые больше всего пострадали от российских санкций. Эти действия также сыграли важную роль в смягчении последствий запрета. Теперь, после пролонгации запрета мы должны продолжить оказывать подстраховку для того, чтобы гарантировать безопасность производителям, которые, как и раньше, сталкиваются с трудностями в связи с запретом".