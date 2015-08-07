В Украине к 2020 году хотят отменить госмонополию на производство спирта

Заводы государственного монополиста на рынке этилового спирта компании «Укрспирт» после принятия решения о приватизации предприятия будут продаваться отдельно.

Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли в ходе онлайн-конференции в Facebook.

«Пока "Укрспирт" - в списке предприятий, запрещенных к приватизации. Минагро подготовило проект закона об исключении "Укрспирта" из списка запрещенных. Спиртзаводы будут продаваться отдельно», - говориться в сообщении.

Также в Минэкономразвития отметили, что правительство намерено к 2020 году либерализировать рынок и отменить монополию госкомпании на производство спирта.

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Как сообщал УНИАН, плановый внутренний аудит в государственном предприятии «Укрспирт» и подконтрольных ему местах проведения деятельности выявил финансовые нарушения на общую сумму более 3 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».