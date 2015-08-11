Украина получит разрешение на экспорт подсолнечного шрота в Китай до конца августа

«Разрешение на это (экспорт подсолнечного штрота в Китай – УНИАН) мы получим до конца августа. До конца августа у нас будет возможность для наших производителей обеспечивать экспорт из Украины в КНР белковых кормов на основе растительных компонентов – шрота подсолнечного», - сказала она.

Замминистра также отметила, что в ходе визита в Китай рабочей группы Минагропрода обсуждался вопрос получения разрешения на экспорт в эту страну соевого шрота. Помимо этого, Рутицкая сообщила, что Украина и Китай обсуждают возможность совместного строительства заводов по грануляции жмыха.

«Мы говорили о возможности строительства совместных заводов по грануляции жмыха и экспорта уже гранулированного жмыха (в Китай – УНИАН)», – уточнила Рутицкая.

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Как сообщал УНИАН, в мае представители китайской делегации проинспектировали украинские мощности по производству переработанных белковых кормов на основе растительных компонентов, отметив высокий уровень технологий и систем производства. Минагропрод отмечал, что украинские предприятия готовы обеспечить поставки шрота в Китай в достаточных объемах и соответствующего качества. По прогнозам экспертов, объемы экспортных поставок украинского шрота в Китай могут достигнуть около 1 млн тонн. В прошлом маркетинговом году (МГ, сентябрь 2013 – август 2014) производство шрота в стране составило 4,5 млн тонн, а в текущем МГ, как ожидают эксперты, сократится до 4,1 млн тонн. При этом внутреннее потребление в Украине составляет всего 0,5-0,6 млн тонн.