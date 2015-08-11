До конца августа в "Укрспирте" одновременно заработают 22 завода

15:39, 11 августа 2015
Агро
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Еще в январе 2015 года работающих предприятий насчитывалось почти втрое меньше

/ kazakh-zerno.kz

В результате конкурса в августе 2015 года Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» допустило к работе 22  завода, находящихся в составе концерна.  Еще в январе 2015 года работающих предприятий насчитывалось почти втрое меньше.

«Пропуска на работу получили самые эффективные предприятия, демонстрирующие высокие показатели. В первую очередь учитывалось то, насколько удалось снизить  себестоимость одного декалитра продукции, и какие энергосберегающие и другие экономные технологии при этом применялись, - отмечает и.о. директора ГП «Укрспирт» Роман Иванюк. – На сегодняшний день уже можно констатировать, что в целом по ГП «Укрпсирт» использование сырья на единицу продукции снизилось на 22%. Это произошло за счет сокращения операционных и административных расходов, исключения  коррупционных схем при закупках сырья и на предприятиях. В итоге доходность на единицу продукции  выросла на 335%». 

Напомним, за 7 месяцев 2015 года объемы производства этилового спирта  по ДП  «Укрспирт» составили  4543,9 тис. дал , водки и ликероводочных изделий  - 136,4 тыс. дал. 

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