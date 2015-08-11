До конца августа в "Укрспирте" одновременно заработают 22 завода

В результате конкурса в августе 2015 года Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» допустило к работе 22 завода, находящихся в составе концерна. Еще в январе 2015 года работающих предприятий насчитывалось почти втрое меньше.

«Пропуска на работу получили самые эффективные предприятия, демонстрирующие высокие показатели. В первую очередь учитывалось то, насколько удалось снизить себестоимость одного декалитра продукции, и какие энергосберегающие и другие экономные технологии при этом применялись, - отмечает и.о. директора ГП «Укрспирт» Роман Иванюк. – На сегодняшний день уже можно констатировать, что в целом по ГП «Укрпсирт» использование сырья на единицу продукции снизилось на 22%. Это произошло за счет сокращения операционных и административных расходов, исключения коррупционных схем при закупках сырья и на предприятиях. В итоге доходность на единицу продукции выросла на 335%».

Напомним, за 7 месяцев 2015 года объемы производства этилового спирта по ДП «Укрспирт» составили 4543,9 тис. дал , водки и ликероводочных изделий - 136,4 тыс. дал.