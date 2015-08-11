Украина более чем вдвое увеличила экспорт сельхозпродукции в Китай

Экспорт украинской сельхозпродукции в Китайскую Народную Республику в январе июне текущего года в денежном выражении вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 783,3 млн долл.

Соответствующие данные содержатся в подготовленной Министерством аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) информационной справке об основных показателях торгово-экономического сотрудничества между Украиной и КНР в отрасли сельского хозяйства.

При этом в Минагропроде отмечают, что общая сумма товарооборота сельхозпродукции между Украиной и Китаем в первом полугодии текущего года составила 832,4 млн долл., что на 84,3% больше, чем в январе-июне прошлого года. По данным министерства, Украина в основном экспортировала в Китай зерновые культуры и подсолнечное масло, в то время как в обратном направлении следовали отходы пищевой промышленности, табак и табачные изделия, кофе, чай, пряности, смолы, желатин и овощи.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава Минагропрода Алексей Павленко неоднократно заявлял о планах министерства работать над увеличением продовольственного экспорта в Китай.

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По информации Минагропрода, в 2014 году экспорт украинской сельхозпродукции в Китай вырос на 58% по сравнению с 2013 годом – до 767,3 млн долл. Таким образом, доля продукции агропромышленного комплекса в структуре общего товарооборота Украины и КНР в 2014 году составила 29%.