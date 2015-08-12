Яценюк поручил детенизировать рынок зерна

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Государственной фискальной службе проверить рынок зерна и уделить внимание участившимся случаям закупки зерна у агропроизводителей за наличные средства. Соответствующее поручение Яценюк дал в ходе заседания правительства.

«У нас участились случаи закупки зерна нового урожая за наличные средства. Причем иногда цена выше, чем по безналичному расчету. Это схема либо по отмыванию средств, либо любая иная схема – в том числе по уклонению от уплаты НДС, - сказал Яценюк. – И потому я поручаю ГФС вместе с операторами рынка предпринять необходимые меры по детенизации этого рынка, и определить, что происходит на рынке закупки зерновых, и почему такие объемы наличных денег заходят на рынок».

Как сообщал УНИАН, 24 июня в Украине началась уборка урожая ранних зерновых культур. По информации Минагропрода, зерновой клин в Украине в 2015 году составляет 14,8 млн га, из которого 7,9 млн га – озимые, 6,9 млн га – яровые культуры.

Украинские аграрии к 7 августа намолотили 34 млн тонн зерновых.

Минагропрод прогнозирует валовой сбор зерновых культур в стране в 2015 году на уровне 60 млн тонн, при этом экспорт зерна в текущем маркетинговом году (июль 2015 года – июнь 2016 года) может составить 34-37 млн тонн.

По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.