Украинские аграрии уже намолотили 36 миллионов тонн зерна

Согласно сообщению, средняя урожайность культур зафиксирована на уровне 36 ц/га, что на 0,2 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

При этом пшеницы собрано 26,4 млн тонн (с площади 6,7 млн га), ржи – 349 тыс. тонн (138 тыс. га), ячменя – 8,5 млн тонн (2,8 млн га), овса – 417 тыс. тонн (181 тыс. га), гороха – 392 тыс. тонн (168 тыс. га).

Кроме того, намолочено 1,7 млн тонн семян рапса с площади 671 тыс. га.

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Наивысшая урожайность зерновых, по данным Минагропрода, наблюдается в Хмельницкой – 52,9 ц/га, Черкасской области – 48,8 ц/га, Ивано-Франковской – 47 ц/га, Киевской – 46 ц/га и Тернопольской области – 46,2 ц/га.

При этом самый большой вал зерна до 12 августа собрано в Одесской – 3 млн тонн, Днепропетровской и Харьковской – по 2,8 млн тонн, Запорожской – 2,6 млн тонн, Николаевской и Херсонской – по 2,4 млн тонн, а также в Винницкой области – 2,3 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует валовой сбор зерновых культур в стране в 2015 году на уровне 60 млн тонн, при этом экспорт зерна в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2015 года – июнь 2016) может составлять до 36 млн тонн.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.