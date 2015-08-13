Россия вслед за прибалтийскими вводит запрет на польские шпроты

Россия с 14 августа вводит запрет на импорт шпрот из Польши, сообщает Роспотребнадзор.

Читайте такжеРоссия заявила о расширении продуктового эмбарго, в том числе на Украину«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что при осуществлении государственного надзора за оборотом пищевой продукции при неоднократных исследованиях рыбной консервированной продукции - "Шпроты в оливковом масле»... (Польша)" выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей: по органолептическим показателям и по несоответствию информации заявленной на этикетке по показателям пищевой и энергетической ценности, а также содержанию полиненасыщенных жирных кислот", - говорится в сообщении.

Запрет коснется только одного польского производителей — Graal S.A.

Ранее Росия ввела запрет на ввоз латвийских шпрот. Еврокомиссия заявила, что это решение противоречит нормам ВТО.