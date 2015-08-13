Девять крымских винзаводов оказались под угрозой закрытия

Девять винодельческих предприятий аннексированного Крыма могут прекратить свою деятельность с 1 января 2016 года, сообщил нелегитимный директор Крымского бюро винограда и вина Дмитрий Волошенко, передают "Новости Крыма".

По его словам, речь идет о предприятиях, которые закупают виноград и работают на арендованном оборудовании. В оккупированном Севастополе это - Инкерманский завод марочных вин, «Золотая балка» и «Качинский+», в оккупированном Крыму – «Дионис», «Алеф Виналь», Феодосийский завод коньяков и вин, коньячный дом «Коктебель», агрофирма «Заветное» и «Бурлюк».

Читайте такжеКабмин одобрил новый пакет санкций против России и отправил их в СНБОС 1 января, в связи с окончанием переходного периода, для виноделов в аннексированном Крыму начинают действовать нормы федерального закона, в соответствии с которым работа на арендованном оборудовании грозит отменой лицензии и конфискацией продукции. Виноделы просят продлить переходный период и разрешить приватизацию имущества виноделен.