России "не понравилась" украинская говядина: поставки уже ограничены

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела усиленный контроль в отношении продукции украинской компании «Агропродукт», поставляющей в РФ говядину.

Согласно предписанию ведомства, усиленный контроль введен с 10 августа.

Читайте такжеРоссия заявила о расширении продуктового эмбарго, в том числе на УкраинуКак говорится в документе, причиной указанного решения является выявление в говядине, поставленной на территорию РФ «Агропродуктом», запрещенных и вредных веществ.

Как сообщал УНИАН, с начала 2014 года Россельхознадзор и Роспотребнадзор существенно усилили давление на украинских экспортеров, ограничив или полностью запретив ввоз растительной и молочной продукции, сыра, сырных и сыроподобных продуктов, свинины и продуктов из нее, мяса птицы, кондитерской продукции, рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.

Справка УНИАН. Компания «Агропродукт» (Тернопольская обл.) основана в 1997 году на базе Росохачского консервного завода. Производственные мощности предприятия составляют 50 тонн переработки мяса в смену. Холодильные емкости рассчитаны на 500 тонн единовременного хранения продукции, предусмотрена комплексная переработка крупного рогатого скота и мяса.