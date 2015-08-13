Россия расширила продэмбарго на Украину – вступит в силу после запуска свободной торговли с ЕС

РФ расширила продовольственное эмбарго на Украину, оно вступит в силу в случае применения экономической части Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил на заседании российского правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Что касается Украины. Запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое Киев заключил в июне прошлого года. Мы договаривались дать определенное время, до 1 января следующего года, для решения вопросов экономического регулирования. По истечении этого срока, если мы не сможем договориться при посредничестве Европейского Союза, а никаких признаков этого я не вижу, вступят в силу ранее принятые документы, которые устанавливают для Украины обычный режим торговли и эмбарго на продовольствие. Вот такие решения», - сообщил Медведев.

Он подчеркнул, что к государствам Евросоюза, а также Австралии, Канаде, Норвегии и США, из которых в августе 2014 года были запрещены поставки некоторых видов сельхозпродукции, добавился целый ряд стран, кроме Украины: Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн.

«Эти государства присоединились к решению Евросоюза о продлении антироссийских санкций. Они аргументируют свое решение тем, что обязаны ввести эти санкции в силу разного рода соглашений с ЕС. Но эта позиция лишь отчасти справедлива. Хочу отметить, что ряд государств, у которых есть аналогичные соглашения с ЕС, в санкциях против РФ не участвуют», - сказал он.

Медведев убежден, что присоединение к санкциям - «это осознанный выбор, который означает готовность к ответным мерам с нашей стороны, каковы и приняты».

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Как сообщал УНИАН, летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии Россией украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против РФ. Среди государств, которые попали под действие российских санкций, США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа о продлении на год ответных мер на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года. Также Путин подписал указ об уничтожении ввезенных на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго.

29 июля сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции ЕС против РФ.

4 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия прорабатывает вопрос расширения продовольственного эмбарго на новые страны.