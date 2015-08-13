Оккупированный Крым из-за дефицита воды теряет урожай

Крымское управление российского МЧС предупреждает об угрозе гибели сельхозкультур из-за недостаточности влаги и жары, пишут «Крым.Реалии».

«Сохраняется вероятность ухудшения состояния и гибели сельскохозяйственных культур в связи с недостаточной влагообеспеченностью почв и высокими дневными температурами», – говорится в сообщении ведомства в четверг, 13 августа.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, поставки воды на полуостров прекратили.

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Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 12 августа собрали урожай на площади 10 млн га, намолотив 36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.