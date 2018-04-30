Коровий исход

«Будем вырезать. Были у нас три фермы c коровами, будем постепенно сокращать, и все», - с горечью сказал директор животноводческого предприятия в Кировоградской области Михаил Сулима. Печальные перспективы кировоградского животновода вскоре могут стать реальностью для многих его украинских коллег, для которых выращивание коров и производство молока, к сожалению, из-за экономических перекосов и отсутствия продуманной государственной поддержки стало убыточным.

Пример хозяйства Сулимы с оптимистическим названием «Заря», в котором до недавнего времени насчитывалось 1200-1500 голов крупного рогатого скота, является показательным для Украины.

«Заря» - одно из ведущих в регионе предприятий по производству молока. Ведущих, потому что животноводством занимаются в области всего два хозяйства, если не считать десяток небольших ферм. На сегодня им просто не выгодно производить молоко, а значит - и держать буренок.

«Рентабельность - от 13% до 15%, а по производству говядины - вообще 2-3%, 5% - это уже очень много. Нет никакой прибыли. Сегодня, кто лучше считает средства, тот давно избавился от животноводства», - объяснил ситуацию Сулима.

Сокращение поголовья коров, действительно, происходит в Украине повсеместно. По данным Государственной службы статистики, сейчас в Украине сельскохозяйственные предприятия и домашние хозяйства держат порядка 2,3 млн коров, что на 6% меньше, чем в прошлом году. Еще пять лет назад в Украине насчитывалось 2,8 млн коров.

Соответственно, аграрии производят меньше молока: за январь-июль текущего года объем производства этой продукции составил 6,3 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом только 30% молока было надоено на фермах, остальное – в хозяйствах населения. Для сравнения: в 2010 году в Украине за январь-июль было произведено 6,7 млн тонн молока.

Исторически сложилось так, что Украина всегда полностью обеспечивала себя молоком и даже поставляла излишки молочной продукции за рубеж. По данным FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), в первом полугодии 2015 года Украина произвела 364 тыс. тонн молока сверх внутренней потребности. В 2014 году этот показатель составлял 600 тыс. тонн. При этом львиная доля продуктов переработки молока (до 90%) была экспортирована в Российскую Федерацию.

Вместе с тем, на фоне европейских животноводов Украина невыгодно выделяется низкими показателями производства молока-сырья. В 2014 году на каждого украинца пришлось 252 литра молока, тогда как, например, наша ближайшая соседка Польша надоила 270 литров на человека, а Германия – целых 376 литров. Кроме того, по показателям жирности и содержания белка молоко экстра-класса, производимое украинскими фермерами, уступает европейскому. Конечно, стоит наше молоко на 30% дешевле, но, по мнению экспертов, разница в цене не компенсирует качественное несоответствие.

Работа в убыток

Эксперты отмечают низкую производительность украинских молочных предприятий по сравнению с европейскими. В значительной мере этот показатель зависит от породы коров, а также от их рационального питания. В нашей стране на сегодня расходы на корма составляют до 60% себестоимости молока экстра-класса.

Немаловажная составляющая – производственный процесс. Необходимо оборудовать предприятие недешевыми машинами для вакуумной дойки, молокопроводом и холодильниками.

Как отметил Михаил Сулима, дороговизна производства просто вынуждает отказаться от работы в молочной отрасли. Еще несколько лет назад он даже не мог подумать, что придется закрывать фермы, ведь все материальное обеспечение производства было намного дешевле. Но за последние 4-5 лет только цены на корма выросли в 5-6 раз. Молоко при этом продается всего лишь на 1-1,5 грн дороже. По словам директора «Зари», предприятие и дальше могло бы заниматься животноводством только при условии, что отпускная цена поднимется в два раза.

«Цена на молоко для хозяйств должна быть 7-8 грн. Тогда не нужно будет властям агитировать и заставлять людей держать коров», - подчеркнул Михаил Сулима.

По данным Ассоциации производителей молока, нынешним летом средняя цена закупки молока у фермерского хозяйства составляет от 4 до 5 грн за литр. От фермера молоко поступает на переработку на завод, где пастеризуется, после чего стоит около 8 грн. Литр молока на полке супермаркета в Киеве можно купить уже за 13-15 грн.

Эксперты сходятся во мнении, что низкие закупочные цены на молоко, действительно, существенно отражаются на состоянии отрасли. При этом поднять их не представляется возможным в силу снижения реальных доходов населения. За последние полтора года расходы на производство любой продукции, в том числе и молочной, существенно выросли, а реальные доходы потребителей - снизились.

«В силу отсутствия платежеспособного спроса рост цен на молочную продукцию достаточно скромный. И он никак не покрывает рост затрат», - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Но это - не единственная причина, по которой производить молоко в Украине больше не выгодно. Из-за напряженной ситуации в отношениях с Россией отечественные производители оказались отрезаны от рынка сбыта северного соседа, что привело к профициту молока в Украине.

В этом случае молочникам следовало бы обратить внимание на рынки других стран. Если учесть прогресс в торговых отношениях с Европейским Союзом, то, очевидно, именно туда и должно стремиться большинство производителей. Однако конкурировать на этом рынке нашим животноводам будет не легко. И дело не только в более низких показателях качества части отечественной продукции, но и в том, что наши аграрии лишены прямой финансовой поддержки государства, а у европейских фермеров это значительное преимущество имеется.

К тому же, как отметил глава Ассоциации производителей молока (АПМ) Андрей Дыкун, на мировом рынке молока в этом году установилась самая низкая цена за последние 15 лет, а наши цены просто не выдерживают конкуренции. Кстати, наши цены не позволили бы украинским производителям эффективно конкурировать за рубежом даже в случае, если бы Европа отказалась от дотаций для аграрного сектора. К сожалению, украинское молоко сейчас никто не ждет - ни на востоке, ни на западе.

Предвыборный популизм

Основной прогноз экспертов на ближайшее время – уход наименее эффективных производителей с рынка, сокращение производства и переработки молока. Глава АПМ отметил, что к концу года в Украине будут вырезаны еще 10-20% поголовья крупного рогатого скота. «Если в первом полугодии, по нашим данным, мы имеем падение поголовья на 10%, то во втором полугодии тоже минимум 10%, если не 20%. Оптимистического тут ничего нет. Тот, кто эффективный хозяин, тот удержит животных немного дольше, кто неэффективный, тот сразу вырежет», - сказал он.

Сокращение производства, с одной стороны, позволит со временем ликвидировать профицит молочной продукции на рынке и, возможно, поднять цену уже к осени. Но конкурентоспособность нашей молочной продукции на внешних рынках в ближайшем будущем не возрастет.

«Фактически, речь идет о том, что если не сегодня, то к концу года при сохранении таких же темпов сокращения производства (а они, скорее всего, ускорятся), то мы превратимся из нетто-экспортера молока в нетто-импортера. То есть, Украина перестанет быть страной, которая сама себя обеспечивает молоком и что-то еще может экспортировать», - сказал Михаил Соколов.

Не сулят ничего хорошего и грядущие изменения аграрной политики нашего государства - отмена специального режима взимания НДС для аграриев, повышение закупочной цены на молоко у населения.

Перевести аграриев на общую систему налогообложения требует от Украины Международный валютный фонд. Вместе с тем, эксперты и участники рынка едины во мнении, что отменять спецрежим НДС для животноводов нельзя.

По подсчетам представителей отрасли, для них такое нововведение будет означать не только увеличение налоговой нагрузки, но и рост расходов на производство, ведь отмена спецрежима НДС приведет к повышению цен на продукцию растениеводства, то есть, на корма для скота. Общее увеличение себестоимости, по оценкам экспертов, может достигнуть 12%. Если учесть, что рост доходов населения в ближайшее время не предвидится, убытки начнут нести еще больше предприятий.

По мнению участников рынка, еще одним примером неудачной инициативы властей является внедрение минимальных закупочных цен на молоко домохозяйств (что повысит его стоимость). Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении 15 июля.

Сегодня молоко домашних хозяйств считается продуктом второго сорта. Оно недотягивает по качеству до производимого на ферме, потому что мало кто из селян может себе позволить приобретать дорогое оборудование и доить молоко тем же способом, что и на организованных производствах. У фермерского молока есть еще одно преимущество: его можно купить много и в одном месте. Переработчикам не нужно отправлять молоковозы в деревню, чтобы собирать сырье для производства по ведру с каждого двора. Именно поэтому молоко, произведенное в домашних хозяйствах, стоит гораздо меньше, чем фермерское. Средняя цена по Украине - около 2,5 грн за литр.

Депутаты сегодня хотят установить минимальную закупочную цену на молоко домашних хозяйств на уровне 4 грн. Однако, ряд экспертов сомневается, что эти законодательные новации принесут облегчение всем категориям производителей молока.

По задумке нардепов, селяне должны выиграть от повышения цены на молоко. Вместе с тем, участники рынка обращают внимание на то, что в данном случае молоко из домашнего хозяйства окажется ненамного дешевле молока от фермера, которое стоит до 5 грн за литр. К тому же, чтобы переработчик приступил к производству продукции из домашнего молока, оно должно пройти дополнительную обработку, затраты на которую составляют 2-3 грн на литр. В случае с фермерским молоком никакие дополнительные процедуры перед переработкой не требуются. Вот и получается, что стоимость полностью готового к переработке молока-сырья домашнего происхождения будет составлять до 7 грн за литр, что на 30% дороже фермерского молока. Заводам будет просто невыгодно работать с селянами.

«Всех коров вырежут на второй день. Заводы по переработке тоже не зарабатывают, они работают в убыток, если честно. Поэтому это - популизм, который депутаты перед выборами приняли, они этим коров просто добьют. Если селянам сейчас еще 2,5 грн кто-то платит, то при таком раскладе никто не будет покупать их молоко», - сказал Андрей Дыкун, намекнув на активизацию депутатов в преддверии местных выборов в стране.

Какой выход?

Эксперты FAO отмечают, что Украине следует сконцентрироваться на дерегуляции рынка вместо внедрения минимальных цен. Особое внимание следует уделить технической и экономической поддержке домашних хозяйств, чтобы повысить качество производимого ими молока. Но в вопросе, каким образом Украина могла бы финансировать такую программу, мнения экспертов расходятся.

Нужно учитывать, что в повышении качества молока домашних хозяйств заинтересованы не только сами селяне, но и крупные переработчики. За границей соответствующие программы активно внедряются. При этом финансовое обеспечение таких проектов часто полностью ложится на плечи переработчика.

Это, безусловно, - эффективный механизм, но он не решает проблемы перепроизводства в отрасли. Евросоюз в свое время справлялся с профицитом молока с помощью выкупа излишков продукции. В 2009 году правительства европейских стран выкупали у своих фермеров масло и обезжиренное сухое молоко. Кроме того, молочникам предоставлялись экспортные дотации, чтобы они могли продавать свою продукцию на мировом рынке по более дешевым ценам.

Украинские же производители пока видят для себя два основных варианта выхода из ситуации: закрываться или с боем пробиваться на рынок Европы. Потихоньку вырезая наименее продуктивных коров, животноводы, конечно, ожидают чуда в виде прямых дотаций от государства. Но рассчитывать на такой поворот событий в условиях военных действий и дефицита бюджета не приходится, особенно если учесть, что подобные программы финансируются обычно по остаточному принципу.

Вот и выходит патовая ситуация. Пока эксперты дружно вырисовывают отнюдь не радужные перспективы для молочной отрасли, руководитель сельскохозяйственного предприятия «Заря» изо всех сил держится за дело всей жизни: «Мы каждый год надеемся, что скоро все изменится, и по одной причине не вырезаем своих коров, потому что это - патриотизм и ответственность за дело, которым занимаешься».

Алина Зименко (УНИАН)