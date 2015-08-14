Сельхозпроизводство в Украине упало на 3,5%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,5%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, падение производства в сельхозпредприятиях и домохозяйствах населения за отчетный период составило 3,9% и 3,1% соответственно.

В то же время, в июле 2015 года, по информации Госстата, объем производства сельхозпродукции вырос на 1,9% по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем текущего года сельхозпроизводство выросло в 3,9 раза.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, рост сельхозпроизводства в Украине в 2014 году составил 2,8%. Объемы производства в агропредприятиях в прошлом году выросли по сравнению с 2013 годом на 4,1%, в домохозяйствах - на 1,2%.