Москва решила "насолить" Пекину: предлагает уничтожать "контрафактный" мед из Китая

Контрафактный мед из Китая необходимо уничтожать, заявил «Русской службе новостей» помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, передает РСН.

По его словам, в Россию поступает много некачественного мёда именно из юго-восточной Азии.

«Выявлять такую продукцию и безжалостно уничтожать, бить по карману производителей фальсификата. Решение будет принято в достаточно скорое время, потому что проблема назрела», — сказал Алексеенко.

Читайте такжеВ России предложили уничтожать фальсифицированные продукты так же, как и санкционныеЧиновник добавил, что после пресечения поставок контрафактного меда из восточных стран, освободившуюся нишу займёт качественный российский продукт. «Когда уйдёт контрафактный мёд, ценовая ситуация будет достаточно стабильная. Если доля этого некачественного мёда велика, то это может сказаться первое время и на ценах, вполне возможно, что они вырастут», — добавил Алексеенко.

В этом году российские пчеловоды отмечают резкое снижение сбора мёда в большинстве регионов страны. Эксперты считают, что это может привести к резкому увеличению количества реализуемого фальсификата.

По прогнозам специалистов пчеловодческой компании «Тенториум», в 2015 году в России будет собрано не больше 50% от урожая прошлого года.