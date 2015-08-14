КМУ потратит 33 миллиона гривень на реорганизацию ветфитослужбы и сельхозинспекции

Кабинет министров Украины выделил Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе (Госветфитослужба) 18,8 млн грн для обеспечения мероприятий, связанных с реорганизацией ведомства.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства № 821-р от 12 августа 2015 года.

Другим своим распоряжением (№ 822-р), Кабмин также выделил 14,2 млн грн Государственной инспекции сельского хозяйства (Госсельхозинспекция) для проведения мероприятий, связанных с ее ликвидацией.

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Как сообщал УНИАН, в рамках реформы органов исполнительной власти Кабинет министров Украины в сентябре прошлого года принял решение о ликвидации Госсельхозинспекции и создании на базе Госветфитослужбы, Госпотребинспекции и Госсанэпидемслужбы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.