Оккупанты в Крыму решили посчитать у фермеров поголовье скота и птицы, не дожидаясь сельхозпереписи - СМИ

В оккупированном Россией Крыму с 1 сентября начнется обход объектов сельскохозяйственной переписи, передает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу российской "администрации Евпатории".

«С 1 по 15 сентября 2015 года начнется обход объектов сельскохозяйственной переписи, а именно – частного сектора городов и поселков городского типа, садово-огороднических товариществ регистраторами для уточнения сведений по ним», – говорится в сообщении.

При этом регистратор должен подтвердить свой статус не только предъявив удостоверение, но и паспорт.

Вопросы при обходе дворовых хозяйств будут касаться наличия земельного участка, его площади, а также поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.

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В пресс-службе пояснили, что это подготовительные работы к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Как сообщалось, всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет в аннексированном Крыму с 1 июля по 15 августа 2016 года.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам новейшее вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.