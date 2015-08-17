Роспотребнадзор обнаружил в американских винах пестициды
Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей изъяла из оборота несколько партий американских вин.
Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о красном сухом вине Geyser Peak Merlot (производитель Geyser Peak Winery), сладком белом вине Crane Lake Moscato (производитель Crane Lake Cellars) и полусухом белом вине Gnarly Head Chardonnay (производитель Dellicato Family Vineyards), передает Би-би-си.
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По результатам экспертизы в вине Gnarly Head Chardonnay выявлено повышенное содержание фталатов, сообщили в Роспотребнадзоре.
В винах двух других производителей обнаружены фталаты и пестицид бифеназат в концентрациях, превышающих установленные нормативы.
Бифеназат используется при выращивании винограда для борьбы с растительноядными клещами.
Фталаты, по информации Роспотребнадзора, "относятся к 1-му классу опасности по санитарно-токсикологическому показателю".
Они могут "вызывать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной и периферической нервной системе, эндокринной системе, а также онкологические заболевания и проблемы с бесплодием", говорится на сайте ведомства.