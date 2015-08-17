Роспотребнадзор обнаружил в американских винах пестициды

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о красном сухом вине Geyser Peak Merlot (производитель Geyser Peak Winery), сладком белом вине Crane Lake Moscato (производитель Crane Lake Cellars) и полусухом белом вине Gnarly Head Chardonnay (производитель Dellicato Family Vineyards), передает Би-би-си.

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По результатам экспертизы в вине Gnarly Head Chardonnay выявлено повышенное содержание фталатов, сообщили в Роспотребнадзоре.

В винах двух других производителей обнаружены фталаты и пестицид бифеназат в концентрациях, превышающих установленные нормативы.

Бифеназат используется при выращивании винограда для борьбы с растительноядными клещами.

Фталаты, по информации Роспотребнадзора, "относятся к 1-му классу опасности по санитарно-токсикологическому показателю".

Они могут "вызывать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной и периферической нервной системе, эндокринной системе, а также онкологические заболевания и проблемы с бесплодием", говорится на сайте ведомства.