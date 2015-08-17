Россиян ждет новый всплеск цен: поставщики уже уведомляют об этом торговые сети

В России поставщики продуктов питания начали уведомлять сети о повышении цен по ряду категорий, пишут «Известия».

Кроме того, от ритейлеров требуют снова, как минувшей зимой, сократить сроки рассмотрения и принятия новых прайсов — с 45 дней до 14. Магазины признаются, что со ссылкой на курс доллара новые ценники им выставляют поставщики хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, алкоголя, бытовой химии.

Читайте такжеMoody's прогнозирует углубление рецессии экономики РоссииВ отраслевой ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» констатируют, что основания для роста цен есть. Но уверяют, что пока от торговых сетей не требуют пересматривать сроки рассмотрения и принятия новых расценок.

Директор по развитию «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отмечает, что себестоимость большинства российских продуктов сильно, напрямую или косвенно, зависима от курса иностранной валюты, так как значимая часть упаковки, сырья, ингредиентов, оборудования — импортные.

За последние два месяца российская национальная валюта подешевела с 49,2 рублей за доллар до 65 рублей, с 55 рублей за евро — до 72 рублей. Ослабление рубля, как и в конце 2014 года, связано с падением цен на нефть на мировом рынке.