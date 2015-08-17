Россиянам обещают заменить украинское сало южноамериканским и китайским

Россия расширила продэмбарго на Украину / Фото УНИАН

Россия не останется без украинского сала, так как Украина его не поставляет, а импортирует свинину, сказал в интервью "Российской газете" министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, пишут «РИА Новости».

Правительство РФ в четверг объявило о распространении продовольственного эмбарго, введенного в качестве ответной меры на санкции Запада, на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину (на последнюю с отсрочкой).

В пресс-релизе кабинета министров указывалось, что при принятии решения о расширении своих ответных мер на отдельные государства учитывалась "степень их вовлеченности в санкционный режим против РФ".

"Дело в том, что Украина не поставляет сало в Россию, а ввозит свежемороженую свинину. И доля этой страны в общем объеме поставок свинины на наш рынок составляет всего около 4%", - сказал Ткачев.

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Он добавил, что "эти объемы уверенно могут заместить отечественные производители или другие страны, например Бразилия, Китай или Чили".