Cargill инвестирует $130 миллионов в зерновой терминал в порту "Южный"

Министерство инфраструктуры Украины подписало с американской сельскохозяйственной компанией Cargill меморандум о намерении инвестировать 130 миллионов долларов в реализацию проекта зернового терминала в одном из крупнейших портов Украины морском торговом порту "Южный" (Одесская область).

Как сообщила пресс-служба министерства, меморандум подписали генеральный директор Cargill Мартин Шульдт, председатель ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Андрей Амелин и директор стивидорной компании "МВ Карго" Александр Примак.

Согласно договору, компания Cargill обязуется приобрести 51% перегрузочного терминала, который в порту "Южный" построит "МВ Карго". При этом, по условиям меморандума, АМПУ обязуется провести дноуглубление в порту. Как уточнили представители Мининфраструктуры, сроки (очередность) выполнения дноуглубительных работ в меморандуме не указаны.

"Украина имеет мощный потенциал в сельскохозяйственном секторе, который в ближайшее время будет только расти. Чтобы иметь возможность обрабатывать больше грузов, Cargill нуждается в дополнительной инфраструктуре. Строительство терминала в порту "Южный" позволит нам отправлять оттуда на экспорт до 70% нашего украинского грузопотока зерновых", - цитирует пресс-служба гендиректора Cargill Мартина Шульдта.

По информации министерства, терминал позволит Cargill осуществлять перевалку зерновых, продуктов их переработки и других грузов с пропускной способностью первой очереди строительства до 5 миллионов тонн в год, с ее следующим увеличением еще на 2-4 миллиона тонн.

В ведомстве также сообщили, что следующим этапом после подписания меморандума станет совместная разработка договора о сотрудничестве, который определит сроки выполнения и технические параметры проекта, а также обязанности сторон. Подписание договора станет возможным после того, как Cargill войдет в капитал "МВ Карго" путем подписания акционерного соглашения. Запуск терминала предварительно запланирован на 2017 год.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил о подписании с Cargill меморандума об увеличении инвестиций в инфраструктуру порта "Южный" и строительство зернового терминала на сумму около 100 миллионов долларов.

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Справка УНИАН. Cargill - одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. Компания ведёт операции в 68 странах мира. Компания занимается продажами зерна, масла, сахара, какао-продуктов, говядины, свинины, мяса индейки и др. Кроме того, компания является крупным производителем сельскохозяйственной продукции.

Представительство компании Cargill в Украине действует с 1993 года. Представительство координирует торговлю зерном, маслом, семенами масляных культур, топливо-смазочными материалами, металлопродукцией, сахаром, концентратами фруктовых соков, какао-продуктами.

Морской торговый порт "Южный" (Одесская область) - второй по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 метра, глубины у причалов – 14-15,5 метра). Общая протяженность причалов - около 2,6 километра.