Беларусь из-за чумы свиней ограничила поставки свинины из Полтавской области

Республика Беларусь с 18 августа ввела временное ограничение ввоза свиней, свинины и продуктов ее переработки, произведенных в Полтавской области, из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщила пресс-служба Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Как отмечается в сообщении, временные ограничения введены в связи с информациейо вспышке АЧС в Полтавской области, предоставленной Международным эпизоотическим бюро 11 августа.

Запрету на ввоз подлежат живые свиньи, мясо свинины, в том числе диких кабанов, кожевенное, копытное и кишечное сырье и ряд другой продукции свиноводческих хозяйств области. Запрет также касается оборудования для транспортировки, содержания, убоя и разделки свиней и сырья животного происхождения.

Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз на территорию Беларуси вышеуказанных товаров из Полтавской области.

Ранее белорусская сторона также ввела запрет на поставки свинины из Киевской, Житомирской, Черниговской и Ривненской областей.

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Как сообщал УНИАН, впервые случаи падежа животных от АЧС в Украине были зафиксированы в 2012 году в Запорожской области. В 2014 году в Украине были зафиксированы случаи заболевания диких кабанов и свиней АЧС в Луганской, Черниговской и Сумской областях. Тогда Беларусь также ограничила ввоз свинины из Украины.

По информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, с 2012 года в нашей стране зарегистрировано 35 случаев АЧС, в том числе 18 с начала 2015 года. 28 июля специалисты Госветфитослужбы выявили вирус АЧС на одном из крупнейших свинокомплексов в стране - агрокомбинате "Калита". Предприятие уничтожило и утилизировало 62,7 тысячи свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для людей болезнь не опасна.