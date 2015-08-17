Нотариусы получат электронный доступ к земельному кадастру Украины

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в рамках правительственной политики расширения доступа к Государственному земельному кадастру(ГЗК) запустила электронную услугу предоставления частным и государственным нотариусам доступа к земельному кадастру для выдачи из него выдержек.

Об этом сообщил председатель Госгеокадастра Максим Мартынюк в ходе презентации электронной услуги в понедельник.

"Правительство приняло постановление о возможности предоставления частным и государственным нотариусам услуги доступа к Государственному земельному кадастру и сегодня оно вступило в силу, сегодня мы подключили первого нотариуса в Украине к этой системе" - сказал Мартынюк.

Он также сообщил, что на данный момент заявления на получение доступа к базе данных Государственного земельного кадастра Украины для предоставления выписок о земельных участках предоставили почти 100 нотариусов.

По его словам, нотариусы получают доступ к кадастру путем подключения к нему с использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной цифровой подписи. Услуги по подключению к кадастру и технологического сопровождения такого доступа предоставляются администратором кадастра на платной основе в соответствии с договором, заключенным между частным нотариусом и администратором.

При этом, Мартынюк добавил, чтоГосгеокадастр намерен подключить к земельному кадастру Украины около 5 тысяч нотариусов.

"Мы рассчитываем в целом и, исходя из того, что нотариусов у нас, если не ошибаюсь, 6,5 тысяч, то мы подключим, когда этот процесс почти завершится, где-то 4-5 тысяч нотариусов", - сообщил чиновник.

Как сообщила присутствовавшая в ходе презентации частный нотариус Людмила Мельник, для нее стоимость подключения к услуге, включая все расходы, составила около 8 тысяч гривень.

"150 долларов стоил модуль (цифровой подписи – УНИАН) и 900 гривень – программное обеспечение, плюс договор с ГЗК - 3,7 тысячи гривень", - отметила она, добавив, что после подключения к кадастру срок получения выписки сократился до 5 минут, а стоимость услуги осталась на прежнем уровне - 53 гривни.

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Как сообщал УНИАН, 24 июня Кабинет министров Украины постановлением № 457 утвердил порядок обеспечения доступа нотариусов к государственному земельному кадастру.

При этом, согласно порядку ведения ГЗК, утвержденному Кабинетом министров постановлением №1051, функции администратора ГЗК выполняет государственное предприятие Госгеокадастр по согласованию с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Верховная Рада 5 марта 2015 года предоставила нотариусам право пользования ГЗК при совершении нотариальных действий в отношении земельных участков. Кроме того, нотариусам предоставлена возможность осуществлять государственную регистрацию производных имущественных прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения.