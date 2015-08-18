Минэкономразвития: урожай зерна в этом году составит 59 миллионов тонн

Как говорится в сообщении министерства, сокращение урожая зерна ожидается вследствие сокращения площадей посева яровых культур, а также незначительного снижения урожайности зерновых.

«Прогнозируется, что в результате сокращения площадей сева яровых культур (по состоянию на 01.06.2015 уменьшение на 6,4%) при незначительном сокращении урожайности зерновых культур («минус» 0,6% по состоянию на 01.08.2015) в конце года динамика растениеводства немного ухудшится (урожай всех зерновых ожидается на уровне 59,1 млн тонн против 63,9 млн тонн в 2014 году)», - говорится в сообщении Минэкономразвития.

В то же время, в ведомстве ожидают, что в животноводстве сохранится относительно стабильная негативная динамика. В основном - из-за отсутствия производственной активности предприятий в зоне АТО, в частности, в птицеводстве, а также из-за низкой рентабельности и спроса.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 августа украинские аграрии собрали 36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади около 10 млн га.

Минагропрод прогнозирует валовой сбор зерновых культур в стране в 2015 году на уровне 60 млн тонн, при этом экспорт зерна в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2015 года – июнь 2016) может составить до 36 млн тонн.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.