Кабмин предлагает отменить лицензии на экспорт-импорт алкоголя и сигарет

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде отменить лицензирование экспорта и импорта этилового, коньячного и плодового спирта, алкогольных напитков и табачных изделий с целью стимулировать внешнеэкономическую деятельность Украины.

Соответствующее предложение содержится в правительственном законопроекте №2498а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения разрешительных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности", размещенном на сайте парламента.

"Целью принятия Закона Украины является либерализация и дерегуляция внешнеэкономической деятельности, в частности в сфере экспорта, импорта спирта, алкогольных напитков и табачных изделий путем отмены такого лицензирования", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Также отмечается, что объем платежей в бюджет от приобретения лицензий является незначительным по сравнению с поступлениями от уплаты налогов и сборов за экспорт-импорт табака, алкогольных напитков и спирта. В связи с этим отмена лицензий существенно не отразится на состоянии бюджета.

Согласно законопроекту, оптовая торговля этиловым, коньячным и плодовым спиртом будет и дальше осуществляться по лицензии на оптовую торговлю.

Что касается алкогольных напитков и табачных изделий, то украинские предприятия смогут осуществлять импорт и экспорт, оптовую торговлю и отгрузку для реализации магазинами беспошлинной торговли на основе лицензии на оптовую торговлю соответствующими товарами.

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Как сообщал УНИАН, 1 июля вступили в силу изменения в Налоговый кодекс о приравнивании пива к алкогольным напиткам. Согласно этим изменениям, вводится аттестация и лицензирование производства, импорта и экспорта пива. Кроме того, производители пива обязаны приобретать лицензию на оптовую продажу за 500 тысяч гривень в год.

14 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании производства и оборота пива" (№2971-д), которым предполагается годовая плата в 30 тысяч гривень за лицензию на право оптовой торговли для малых производителей пива, объем производства и продаж которых не превышает 3 тысяч гектолитров.

Министерство экономического развития и торговли разработало законопроект, предполагающий введение дифференцированного подхода к определению стоимости лицензии на оптовую продажу пива. По плану министерства, мини-пивоварни и малых дистрибьюторов предлагается освободить от оплаты лицензии, для средних пивоварен и дистрибьюторов – существенно снизить ее стоимость, а для крупных компаний – оставить на нынешнем уровне в 500 тысяч гривень в год.