Украина увеличила экспорт меда на 24%

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на замминистра по вопросам евроинтеграции Владиславу Рутицкую.

По ее словам, в 2014 году крупнейшими импортерами украинского меда были Германия – 11,5 тыс. тонн, США – 7,8 тыс. тонн, Польша – 7 тыс. тонн, Словакия – 1,8 тыс. тонн, Франция – 1,8 тыс. тонн, Испания – 1,6 тыс. тонн.

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«Это свидетельствует о том, что украинская продукция меда является конкурентоспособной на мировых рынках. Валовое годовое производство меда составляет 70 и более тысяч тонн, что ставит Украину на первое место в Европе и на третье в мире», - цитирует Рутицкую пресс-служба Минагропрода.

По ее словам, важным для отрасли также является производство дополнительных продуктов пчеловодства - прополиса, цветочной пыльцы, маточного молочка, пчелиного яда, которые являются сырьем для пищевой и фармацевтической отраслей.

Как сообщалось, по данным Минагропрода, валовое годовое производство меда в Украине в 2014 году составило 66,5 тысяч тонн. При этом экспорт меда в 2014 году составил 36,3 тыс. тонн, что на 67,6% больше, чем годом ранее.