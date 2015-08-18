В Украине стали гораздо меньше производить водки и больше коньяка

Согласно сообщению, в июле текущего года производство водки составило 1,65 млн дал, что на 19,2% больше, чем в июне, и на 0,8% больше показателя июля 2014 года.

По данным Госстата, производство коньяка и бренди в Украине за 7 месяцев 2015 года выросло на 24,3% по сравнению январем-июлем 2014 года и составило 1,5 млн дал. В июле 2015 года производство коньяка и бренди составило 0,2 млн дал, что на 3,1% больше, чем в июне, и на 2,6% превышает показатель июля 2014 года.

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Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле 2015 года снизился на 18,2% - до 4,9 млн дал. В июле производство ликеров и других спиртных напитков составило 0,6 млн дал, что на 24,4% меньше, чем в июне этого года, и на 41,6% меньше, чем в июле прошлого года.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, производство водки в Украине в 2014 году сократилось на 4,6% по сравнению с 2013 годом – до 21,4 млн декалитров, коньяка и бренди - на 11,6%, до 2,6 млн дал, ликеров и других спиртных напитков - на 3,6%, до 10,4 млн дал.