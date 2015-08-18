В Украине на четверть рухнуло производство шоколада, печенья, соков и подсолнечного масла

Украинские предприятия в январе-июле произвели 89,3 тысячи тонн шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, что на 29,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, в июле было произведено 11,5 тысячи тонн этой продукции, что на 18,1% больше, чем в июне этого года, но на 22,6% меньше, чем в июле прошлого года.

По данным Госстата, производство сладкого печенья и вафель в январе-июле сократилось на 23,5% и составило 138 тысяч тонн. В июле текущего года украинские предприятия произвели 22,3 тысячи тонн данной продукции, что на 9,6% больше объема производства в июне этого года, но на 8,6% меньше, чем было произведено в июле 2014 года.

Производство сахарных кондитерских изделий, не содержащих какао, за отчетный период возросло на 3,4% по сравнению с январем-июлем прошлого года. В абсолютных цифрах объем производства составил 108 тысяч тонн. При этом в июле было произведено 16,6 тысячи тонн данной продукции, что на 4,1% больше, чем в июне этого года, и на 7,3% больше, чем в июле прошлого года.

Кроме того, в январе-июле текущего года украинские предприятия сократили производство фруктовых и овощных соков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,1% - до 131 тысячи тонн, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, согласно сообщению, в июле этого года было произведено 16,3 тысяч тонн этой продукции, что на 22,3% меньше, чем в июне 2015 года, и на 31,7% меньше, чем в июле прошлого года.

Соковых смесей в январе-июле 2015 года было произведено 119 тысяч тонн, что на 21,2% меньше, чем в том же периоде прошлого года. При этом в июле украинские предприятия произвели 15,6 тысячи тонн этой продукции – на 19,8% меньше, чем в июне текущего года, и на 7,2% меньше, чем в июле прошлого года.

Производство консервированных овощей в январе-июле сократилось на 39,5% - до 23,7 тысячи тонн. В июле 2015 года было произведено 9,2 тысячи тонн этой продукции, что в 1,8 раза больше, чем в июне 2015 года, но на 34% меньше, чем в июле прошлого года.

Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине в январе-июле 2015 года составило 2,023 миллиона тонн, что на 22,4% меньше, чем за первые семь месяцев 2014 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом в июле объем производства подсолнечного масла составил 207 тысяч тонн, что на 35,8% меньше, чем в июле 2014 года, и на 16,4% меньше, чем в июне текущего.

В Госстате также сообщили, что производство маргаринов и пищевых жиров за 7 месяцев текущего года сократилось на 26% – до 117 тысяч тонн. При этом в июле производство данной продукции составило 17,5 тысячи тонн, что на 12,1% меньше, чем в июле 2014 года, но на 18,2% больше, чем в июне 2015 года.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Отмечается, что Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.

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Как сообщал УНИАН, производство подсолнечного масла в Украине в 2014 году выросло на 26,7% – до 4,2 миллиона тонн, маргаринов и жиров – сократилось на 4%, до 269 тысяч тонн.