Экспорт украинских продуктов в Россию упал до исторического минимума

Доля российского рынка в экспорте украинской сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2015 года составила 2% против 8% в аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

Согласно сообщению, таким образом Украина довела объемы торговли продовольствием с Россией до исторического минимума.

«Если в первом полугодии 2014 года в географической структуре экспорта украинского продовольствия доля РФ составляла почти 8%, то в текущем году ее доля сократилась до 2%», - говорится в сообщении.

При этом в абсолютном выражении экспорт в Россию в первом полугодии 2015 года составил 125 млн долл., что, согласно сообщению, на 80% меньше аналогичного показателя прошлого года. Общий же объем поставок украинской продукции за рубеж за указанный период составил 6,5 млрд долл. США. Кроме того, в течение 2010-2014 годов объем торговли продовольствием с Россией сократился на 40%.

Министр отметил, что российский рынок теряет свою значимость для украинских аграриев в пользу рынков Европы, Африки, Азии и Америки.

«Стратегическое значение российского рынка для Украины - советской атавизм. Из-за непрогнозируемости, искусственных ограничений, мясных и молочных торговых войн, блокады нашей кондитерской продукции украинские производители давно начали ориентироваться на европейский, азиатский, африканский и американский рынки. Успешная диверсификация позволила в значительной мере компенсировать недополученную выгоду от экспорта в Россию», - цитирует Павленко пресс-служба.

В сообщении отмечается, что для уменьшения негативного эффекта российского эмбарго для молочной отрасли производители скорректировали объемы производства и направления использования сырья. Министр подчеркнул, что с начала 2016 года украинские производители будут вести деятельность в условиях полноценной экономической ассоциации с Европейским Союзом. При этом Россия не сможет серьезно влиять на экспорт нашей продукции.

«Россия не сможет серьезно повлиять на экспорт нашей продукции, даже если применит санкции, которые сейчас действуют в отношении европейских и американских товаров. Это скорее станет стимулом для технического и технологического перевооружения нашей пищевой промышленности и открытия для качественных украинских товаров новых мировых рынков», - отметил Павленко.

В то же время, согласно сообщению, импорт российского продовольствия не играет существенной роли на рынке Украины, а значит, сокращение его объемов или полный запрет никак не отобразятся на продовольственной безопасности нашей страны.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 59,4% - до 2,3 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 56% - до 2,9 млрд долл. Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-июня 2015 года составил 1,25 млрд долл., что в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Наряду с аннексией украинского Крыма Россией и агрессией пророссийских боевиков в восточных областях Украины Россельхознадзор и Роспотребнадзор усилили давление на украинских экспортеров. На сегодняшний день действуют временные ограничения на поставки в Россию молочной, мясной, растительной продукции многих украинских предприятий.