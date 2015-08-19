Спирт в Украине до конца года дорожать не будет

Повышения цены на этиловый спирт в 2015 году не будет, цена одного декалитра спирта класса «Люкс» останется на уровне 240 грн, сообщила пресс-служба государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» со ссылкой на исполняющего обязанности директора компании Романа Иванюка.

«С 1 августа 2015 года цена одного декалитра спирта такая же, как и в июле, июне и мае – 240 грн… Роста цены на спирт этиловый в этом году не предвидится», - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, рынок спирта стабилизировался благодаря положительным результатам работы предприятия в первом полугодии и налаживанию работы по закупкам.

«На сегодняшний день мы покупаем тонну кукурузы за 2980 грн, тонну пшеницы - по 2850 грн. Для сравнения, еще в начале марта стоимость зерна колебалась между 3500 и 4400 грн за тонну. Мы постоянно следим за рыночной ситуацией и максимально быстро реагируем на все изменения. Ведь на заводах «Укрспирта» стоимость сырья и газа в себестоимости готовой продукции составляет 90%», - цитирует Иванюка пресс-служба.

Согласно сообщению, объемы производства этилового спирта на предприятии в январе-июле составили 4,5 млн декалитров. Финансовый результат «Укрспирта» до налогообложения составил 96 млн грн, что почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года (49 млн грн). За это период предприятие погасило 136 млн грн задолженности, приобретенной в 2014 году.

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Как сообщал УНИАН, «Укрспирт» с 1 марта повысил отпускные цены на этиловый спирт класса «Люкс» на 51,4% - до 265 грн/дал, а с 1 апреля снизил на 9% - до 240 грн.

По словам Иванюка, за первое полугодие 2015 года компания полностью рассчиталась по приобретенным в 2014 году долгам перед «Нафтогазом» на общую сумму 76,8 млн грн. Кроме того, «Укрспирт» погасил практически всю задолженность по оплате за зерно – 58 млн грн. Остаток долговых обязательств планируется погасить до конца августа.

В январе-марте 2015 года «Укрспирт» увеличил чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16 млн грн.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».