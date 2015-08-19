Украинские аграрии завершили сбор ранних зерновых, намолотив 36,66 миллиона тонн зерна с площади 10,1 миллиона га, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко на пресс-конференции.

"Мы намолотили больше, чем в прошлом году, почти на 2 миллиона тонн. В этом году с площади 10,1 миллиона гектаров намолочено 36,7 миллиона тонн зерна при урожайности 36,2 центнер/га", - сказал Павленко, отметив, что в 2014 году с площади 9,8 миллиона га было собрано 34,8 миллиона тонн зерновых.

По данным Минагропрода, украинские сельскохозяйственные предприятия намолотили 26,8 миллиона тонн пшеницы с площади 6,8 миллиона га и 8,5 миллиона тонн ячменя с площади 2,8 миллиона га.

Министр отметил, что ржи собрано 365 тысяч тонн с площади 144 тысячи га, овса – 482 тысячи тонн с 203 тысяч га, гороха – 392 тысячи тонн с 169 тысяч га, рапса – 1,7 миллиона тонн с 674 тысяч га.

При этом наибольший вал зерна намолочен в Одесской области – 3 миллиона тонн. Днепропетровская и Харьковская области собрали по 2,8 миллиона тонн, Запорожская – 2,6 миллиона тонн, Николаевская и Херсонская – по 2,4 миллиона тонн, Винницкая – 2,3 миллиона тонн.

Читайте такжеУкраина уже экспортировала более миллиона тонн зерна

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует валовой сбор зерновых культур в стране в 2015 году на уровне 60 миллионов тонн, при этом экспорт зерна в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2015 года – июнь 2016) может составить до 36 миллионов тонн.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.