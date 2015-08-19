В Украине зафиксирован второй случай АЧС на промышленном предприятии

В Украине зафиксирован уже второй за последний месяц случай заражения вирусом африканской чумы свиней (АЧС) на промышленном предприятии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины (Госветфитослужба), новая вспышка АЧС была выявлена на агрофирме "Казацкая" в Сумской области.

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Как сообщал УНИАН, 28 июля специалисты Госветфитослужбы выявили вирус африканской чумы свиней на агрокомбинате "Калита" (Броварской район Киевской области). Из-за вспышки АЧС на "Калите" в соответствии с инструкцией по профилактике и борьбе с заболеванием на комбинате было умерщвлено 62,7 тысяч свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагреванием до высоких температур.

По данным Госветфитослужбы, всего с 2012 года в Украине зарегистрировано более 30 случаев АЧС, из которых 16 – в дикой фауне.