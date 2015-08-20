Иран заинтересован в поставках зерновых из Украины – глава Минагропрода

Об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

«Общее желание – до 3 млн тонн», – сказал он в ответ на вопрос о предполагаемых объемах поставки украинского зерна в Иран.

Министр отметил, что в сентябре представители возглавляемого им ведомства посетят Иран с рабочим визитом, в ходе которого будут обсуждаться условия будущего сотрудничества.

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Ранее Министерство экономического развития и торговли ранее отмечало, что близкая перспектива снятия экономических санкций с Ирана актуализировала вопросы развития украинского аграрного экспорта в эту страну.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует валовой сбор урожая зерновых культур в стране в 2015 году в диапазоне 55-62 млн тонн.