Иран заинтересован в поставках зерновых из Украины – глава Минагропрода
Иран заинтересован в импорте зерновых из Украины в объеме до 3 млн тонн.
Об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.
«Общее желание – до 3 млн тонн», – сказал он в ответ на вопрос о предполагаемых объемах поставки украинского зерна в Иран.
Министр отметил, что в сентябре представители возглавляемого им ведомства посетят Иран с рабочим визитом, в ходе которого будут обсуждаться условия будущего сотрудничества.
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Ранее Министерство экономического развития и торговли ранее отмечало, что близкая перспектива снятия экономических санкций с Ирана актуализировала вопросы развития украинского аграрного экспорта в эту страну.
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует валовой сбор урожая зерновых культур в стране в 2015 году в диапазоне 55-62 млн тонн.