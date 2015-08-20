Украинские предприятия будут экспортировать яйца в Израиль

Два украинских предприятия получили разрешение на экспорт пищевых яиц в Израиль. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод) Алексей Павленко.

«Два украинских предприятия получили разрешение на экспорт куриных столовых яиц в Израиль. Это очередное доказательство того, что украинские производители все повышают качество продукции и способны конкурировать на мировых рынках», - написал Павленко.

Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в активизации торговых отношений с Израилем и готова расширять ассортимент поставляемой продукции.

Как уточнил на брифинге заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины (Госветфитослужбы) Александр Вержиховский, разрешение на экспорт украинских яиц в Израиль было получено после инспекции израильскими государственными ветеринарами семи украинских предприятий.

По словам Вержиховского, разрешения на экспорт получили Березанская птицефабрика и агрофирма «Авис». Указанные предприятия смогут начать поставки в Израиль уже в этом году.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства яиц в Украине в январе-июле 2015 года снизился на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,7 млрд штук.