Борьба с чумой свиней затянется как минимум до 2017 года – Минагропрод

«Мы не закончим борьбу с африканской чумой свиней и в 2016 году», - сказал он.

По словам замминистра, для того, чтобы справиться с вирусом, компетентным государственным органам недостаточно просто ликвидировать очаги инфекции, потому что вирус может поддерживать свою жизнедеятельность и за пределами живых организмов.

«Если мы закроем очаги, то это не значит, что завтра ничего не будет. Потому что вирус сегодня в лесу ждет, когда пройдет следующий кабан или человек, который затем придет во двор (хозяйственный – УНИАН) и – новая вспышка», - сказал Краснопольский.

Он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия намерено просить Министерство финансов увеличить финансирование программ по борьбе с АЧС в 2016 году. Кроме того, Краснопольский дал поручение Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе привлекать научных работников к проверкам хозяйств.

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Как сообщал УНИАН, на 20 августа с начала года в Украине зарегистрировано 19 случаев АЧС, 4 из которых – в дикой фауне.

Первый случай масштабного заражения АЧС на промышленном предприятии был зафиксирован 28 июля на агрокомбинате «Калита». В соответствии с инструкцией по профилактике и борьбе с заболеванием на комбинате было умерщвлено 62,7 тыс. свиней.

19 августа Госветфитослужба сообщила о новой вспышке АЧС на предприятии - агрофирме «Казацкая» в Сумской области, где было уничтожено более 260 свиней.