Яценюк ожидает $6 миллиардов от экспорта аграрной продукции

Валютная выручка, которая может поступить в страну в результате экспорта украинской аграрной продукции на внешние рынки, составит порядка 6 млрд долл., сказал в ходе заседания с зернотрейдерами премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы ожидаем урожай на уровне прошлого года, – сказал Яценюк. – Мы ожидаем, что в течение текущего года каждый третий доллар, который придет в Украину, будет от агроэкспорта. Мы в текущем году прогнозируем валютную выручку от реализации сельхозпродукции на уровне 6 млрд долл. Сейчас вторая половина года, и сейчас мы уже имеем порядка 4 млрд долл.».

Яценюк подчеркнул, что аграрный сектор был и остается одним из движущих рычагов украинской экономики, имеющих влияние не только на формирование новых рабочих мест, но и на валютно-курсовую стабильность, поскольку именно агроэкспорт позволяет накапливать золотовалютные резервы.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует валовый сбор зерновых культур в Украине в 2015 году на уровне 59,1 млн тонн по сравнению с 63,9 млн тонн, собранных в прошлом году. В то же время, по оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай составит порядка 60 млн тонн. При этом экспорт зерна в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2015 года – июнь 2016) может составить до 36 млн тонн.

По состоянию на 12 августа украинские аграрии собрали 36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади около 10 млн га.

По данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) в 2014 году собрала 63,8 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.