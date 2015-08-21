Яценюк: Россия с 2016 года перекроет украинским продуктам доступ на свой рынок

Он напомнил, что уже сейчас украинский экспорт в Россию составляет не более 2% в общем объеме экспорта.

«Чем больше мы будем увеличивать объемы экспорта, тем меньшей будет доля России. Они в течение последних лет все делали для того, чтобы сократить украинский экспорт на свои рынки. Они думали о том, что мы не найдем другие рынки, но мы нашли. И системные нарушения Россией Соглашения о зоне свободной торговли фактически заставило украинский агросектор становиться более конкурентным, более эффективным, идти на новые рынки и получать эти рынки. Потому Россия перестала быть определяющей для украинского агросектора, – сказал Яценюк. – И сейчас они хотят после полноценного вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли, которое вступает с 1 января 2016 года, я так понимаю, что они полностью перекроют нам рынок, вот тогда и сойдет экспорт до нуля. А мы продолжим искать новые рынки и увеличивать объемы экспорта на новые рынки».

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минагропрода Алексей Павленко сообщил, что доля российского рынка в экспорте украинской сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2015 года составила 2% против 8% за аналогичный период прошлого года. При этом в абсолютном выражении экспорт в Россию в первом полугодии 2015 года составил 125 млн долл., что на 80% меньше аналогичного показателя прошлого года. Общий же объем поставок украинской продукции за рубеж за указанный период составил 6,5 млрд долл. США. Кроме того, в течение 2010-2014 годов объем торговли продовольствием с Россией сократился на 40%. Павленко также подчеркнул, что российский рынок теряет свою значимость для украинских аграриев в пользу рынков Европы, Африки, Азии и Америки.