Российские поставщики зерна из-за обвала рубля заморозили экспорт и продажи в госфонд

В Зерновом союзе России заявили о временной заморозке экспорта российскими производителями зерна, пишут "Известия".

"По пшенице экспорт в этом году обвально низкий. Если смотреть по остальным культурам — ячменю, кукурузе, — они вывозятся более активно. Но пшеница — это наша основная экспортная статья, а ее продажа идет куда более медленными темпами, чем в прошлом году. Спрос на нашу пшеницу высокий, но у нас пошлина, привязанная к доллару, уничтожила всякую конкурентоспособность, и мы сами отдаем наши рынки сбыта нашим конкурентам. Чем выше курс, тем выше пошлина", — объясняет трудности аграриев председатель Зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, при курсе 71 рубль за $1, стоимость 1 т зерна составляет 12,78 тыс. рублей ($180), а пошлина за тот же объем — 890 рублей. При этом курс, по которому пошлина платится, высчитывает ФТС не на момент заключения контракта поставки, а когда зерно уже отгружено на судно и оформляется декларация. При нестабильном курсе рубля по отношению к доллару поставщики не могут уверенно просчитать свои издержки.

Читайте такжеИран заинтересован в поставках зерновых из Украины – глава Минагропрода"Зерновики законсервируют поставки за рубеж и будут ждать, пока курс не стабилизируется. Ведь их другие издержки ничем не ограничены — цена удобрений тоже намертво привязана к курсу доллара", — отметил Злочевский.

Он подтвердил, что также приостановлена продажа во внутренний интервенционный фонд, так как цены по госзакупкам не были подняты в соответствии с курсом.

По данным ФТС, в 2014 году Россия продала за рубеж 22,1 млн т зерна, увеличив экспорт по сравнению с 2013-м на 60,5%. Урожай прошлого года составил 105,3 млн т зерна.